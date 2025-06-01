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Билайн и Контур помогут российскому бизнесу автоматизироваться

Экономика, 18:45 25 июня 2025

Билайн и разработчик цифровых сервисов для бизнеса СКБ Контур на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Они объединят усилия, чтобы способствовать эффективной автоматизации предприятий в России.

Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры.

Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса Контур — в частности сервиса видеоконференций Контур.Толк. В планах увеличивать количество сценариев интеграции сервиса с ИТ- и офисной инфраструктурой Билайна, наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции. Всё это позволит растить качество продукта, улучшать опыт взаимодействия с ним и снижать издержки не только для Билайна, но и для других пользователей Контур.Толк.

Антон Рубенчик, заместитель генерального директора Билайна: "Мы рассчитываем на то, что сервисы Контура послужат совершенствованию бизнес-процессов Билайна, а опыт и технологии Билайна для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов Контура — и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному ИТ-ландшафту".

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора СКБ Контур: "Разрабатывая любой продукт или конкретное решение внутри него, Контур в первую очередь ориентируется на потребности клиента, будь то запрос на скорость, эффективность или безопасность. Клиентоцентричность позволяет нам предлагать наиболее интересные российскому бизнесу технологии. Надеемся, что сотрудничество с таким крупным телекоммуникационным игроком, как Билайн, позволит вывести решения Контура на новый уровень".

Материал и фото предоставлены ПАО "ВымпелКом", ИНН 7713076301.

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