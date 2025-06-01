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Более 24,4 тысячи семей Тюменской области воспользовались субсидией на оплату коммуналки

Экономика, 11:41 26 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 24,4 тыс. семей Тюменской области воспользовались субсидией на оплату коммунальных услуг в 2024 г. Такая возможность есть у тех жителей региона, у которых коммуналка превышает 20 % семейного бюджета. Оформляется субсидия по заявлению, направить документы можно на портале Госуслуг.

Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Вместе с тем, в ведомстве уточнили, что жители региона оплачивают коммунальные услуги по льготным тарифам. Они существенно ниже экономически обоснованного.

"В Тюмени в 2025 году жители платят за тепловую энергию и водоотведение на 27 процентов ниже экономически обоснованного тарифа, за воду - на 37 процентов меньше. Чтобы поддержать жителей, в бюджете Тюменской области на оплату этой разницы в 2025 году предусмотрено более семи миллиардов рублей", - уточнили в департаменте ЖКХ.

Отметим, что возможность оформить адресную поддержку в Тюменской области расширили в июле 2022 г. Тогда по решению губернатора порог для предоставления субсидии в регионе снизили со среднероссийских 22 % до 20 %.

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# жилищная субсидия , ЖКХ , оплата

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