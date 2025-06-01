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Деревянные дома и хозпостройка горели в Тюменской области 26 июня

Происшествия, 12:25 27 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозяйственная постройка на площади 21 кв. метр горела в Тобольском районе в поселке Сибиряк на ул. Сибирской 26 июня. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Исетском округе в селе Солобоево произошел пожар в жилом деревянном доме на ул. Первомайской. Огонь повредил 92 кв. метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В Тобольском районе в садоводческом товариществе "Лотос" на ул. Береговой произошел пожар в деревянном дачном доме. Огнем повреждены 36 кв. метров строения. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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