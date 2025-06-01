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Около ста работодателей предлагают вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюмени

Экономика, 13:31 27 июня 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Около ста работодателей региона предлагают вакансии на федеральном этапе ярмарки трудоустройства в Тюменском технопарке 27 июня. Участники могут найти работу в сферах недропользования, строительства, здравоохранения, гостеприимства и других областях.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства создана как раз для того, чтобы было место, где работодатели и соискатели могут встретиться, обсудить будущее взаимодействие. Действительно, всё можно сделать онлайн, прийти в офис компании, обратиться в кадровую службу. Но весь широкий спектр предложений можно оценить на площадке ярмарки. Здесь же находятся HR-службы, замы генеральных директоров по кадрам, которые готовы лично провести собеседование, рассказать все те требования, которые организация выставляет соискателю, заинтересовать в том, чтобы пройти профобучение, чтобы стать сотрудником компании", — отмечает Вероника Ефремова.

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Несколько десятков вакансий на ярмарке предлагает соискателям компания "Росводоканал Тюмень". Из рабочих специальностей нужны слесари аварийно-восстановительных работ, ремонтники, электромонтеры, машинисты насосных установок, рассказывает главный специалист отдела подбора и обучения предприятия Ирина Кузьмина. При этом компания обеспечивает обучение, сотрудникам предлагается соцпакет, официальное трудоустройство и белая заработная плата. Из инженерных специальностей "Росводоканал" заинтересован в выпускниках по направлениям "Промышленное и гражданское строительство", "Водоснабжение и водоотведение".

"Мы ежегодно участвуем в ярмарке вакансий, в прошлый раз по итогам было трудоустроено три человека, это хороший показатель в условиях кадрового дефицита", — отмечает Ирина Кузьмина.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В рамках ярмарки состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между областным департаментом труда и занятости населения и региональной общественной организацией участников специальной военной операции "Держава", а также между фондом "Защитники Отечества" и работодателями региона.

Всероссийская ярмарка вакансий продлится в Технопарке до 16 часов.

Вера Коршунова

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# вакансии , Всероссийская ярмарка трудоустройства , Росводоканал Тюмень

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