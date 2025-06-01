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В Тобольске испытывают новые промышленные дроны российского производства

Экономика, 13:20 27 июня 2025

фото СИБУР

На "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске стартовали опытно-промышленные испытания беспилотных систем российского производства, которые позволят в разы сократить время инспекции оборудования и снизить риски при обследовании труднодоступных мест.

Новые промышленные дроны предназначены для изучения и картографии промышленных площадок, внутри производственных помещений и крупных узлов оборудования посредством лидарного сканирования (от английского Lidar – Light identification, detection and ranging, оптическое распознавание, обнаружение и локация).

Как рассказали в пресс-службе компании, устройство испускает лазерные импульсы, которые отражаются от поверхностей объектов и возвращаются на детектор. Благодаря постоянной скорости света лидар определяет время, за которое луч вернулся, и рассчитывает точное расстояние до объекта. После объединения серии таких измерений с информацией о местоположении и ориентации аппарата, выстраивается трехмерная модель исследуемой зоны, учитывающая функциональные детали промышленных установок, людей и движущиеся механизмы.

Системы представляют из себя дроны вертикального взлета и посадки диаметром 60 см с ДВС или электродвигателем. Использование лидарных сканеров в составе систем БПЛА значительно упростило процесс картографирования и исследования благодаря высокой скорости получения данных, максимальной точности и меньшей стоимости. С их помощью можно получать показания с воздуха, из труднодоступных и потенциально опасных зон, создавая 3D-модели с точностью до сантиметра.

"Новое высокотехнологичное оборудование позволит снизить человеческий фактор и сделать осмотры объектов быстрее и эффективнее. На нашем предприятии есть участки, где сотрудник сталкивается с рисками – например, связанными с работами на высоте, в замкнутом пространстве или остатками технологических газов. С помощью дронов с камерами и лидарами мы дистанционно, без непосредственного участия человека можем все в деталях увидеть изнутри, построить карту и получить 3D-модель объекта, а впоследствии – сделать его детальный цифровой двойник. Например, попав через люк в ректификационную колонну оценить правильность установки элементов системы, выявить дефекты", – отметил менеджер БПЛА "ЗапСибНефтехима" Михаил Воротников.

Производителем создано три прототипа дронов с лидарными сканерами. Они прошли первые испытания на уличных полигонах Центра развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ. По завершении программы опытно-промышленных испытаний они будут оптимизированы под задачи предприятия. В частности, предусмотрена установка различных камер, газоанализаторов, а также решения во взрывозащищенном оснащении, не имеющие аналогов в мире.

Дроны планируется применять в период остановочных и планово-предупредительных ремонтов, а также на строящихся производствах в период установки технологического оборудования для осмотра его внутреннего состояния (емкостей, колонного оборудования, реактора и т.д.) на наличие дефектов сварных швов.

Собственный дрон-сервис на "ЗапСибНефтехиме" появился в 2019 году. Сейчас у предприятия семь дронов, с помощью которых выполняется целый комплекс задач: от контроля соблюдения подрядчиками правил промбезопасности на территории предприятия до мониторинга работы оборудования. За шесть лет дроны "ЗапСибНефтехима" совершили более 20 000 тыс. полетов. В 2020-2021 гг.. также с помощью дронов контролировалось качество выполнения работ по укладке взлетно-посадочной полосы и прогресс строительства пассажирского терминала аэропорта "Ремезов" в Тобольске.

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# дроны , ЗапСибНефтехим , испытания

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