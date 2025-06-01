Тюменский депутат предложил ускорить разработку профстандарта предпринимателя

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С инициативой ускорить разработку профессионального стандарта предпринимателя выступил депутат Тюменской облдумы и член Национального совета при президенте РФ Эдуард Омаров. Он заявил об этом на заседании Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка в Москве.

Эдуард Омаров подчеркнул важность внедрения профессионального стандарта предпринимателя как ключевого фактора устойчивого развития малого и среднего бизнеса.

"В начале этого года на заседании Наблюдательного совета АСИ президент назвал предпринимательство патриотичным и благородным делом. Мы — СПКФР, „Опора России“, АСИ и Минэкономразвития — можем значительно ускорить подготовку экспертного заключения Национального совета при президенте РФ на профстандарт „Предприниматель“ и представить его в Минтруд для дальнейшей работы", — отметил он.

Председатель Совета, вице-президент РСПП Александр Мурычев добавил, что включение Эдуарда Омарова в состав Совета позволит активизировать работу по реализации поручения президента - формированию профстандарта "Предприниматель".

В ходе заседания были утверждены новый состав Совета и соглашения о сотрудничестве с профильными организациями, пишет Тюменская облдума. Участники также провели открытую дискуссию о развитии высшего образования в условиях современного рынка труда. В обсуждении приняли участие представители Минфина, Госдумы, вузов, банковского сектора и профессиональных сообществ.

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка, действующий при Национальном совете при президенте РФ, играет важную роль в обновлении кадровой политики. Включение темы предпринимательства в его повестку подчёркивает растущую значимость предпринимательских компетенций для экономического развития регионов и страны в целом.