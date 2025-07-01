Тюменскую технологию эффективного цементирования буровых скважин применяют крупные нефтегазовые компании

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Технологию для эффективного цементирования буровых скважин, разработанную специалистами тюменского ООО "Интеллект-Развитие-Технологии", применяют крупные нефтегазовые компании страны, сообщает департамент инвестполитики Тюменской области.

"Когда бурят скважину, внутри она не пустая: её заполняют буровым раствором – специальной вязкой жидкостью, необходимой для бурения. Для добычи полезных ископаемых в скважину опускают большую трубу – обсадную колонну. Важно, чтобы все ископаемые попадали в эту трубу и поднимались на поверхность. Но между внешней частью колонны и стенкой скважины остаётся пространство, которое нужно заполнить цементом, чтобы добываемые ресурсы не уходили в другие пласты, потому что это приводит к заколонным перетокам, коррозии обсадной колонны и значительному сокращению срока службы скважины", - рассказал автор разработки и руководитель компании Роман Рязанов.

Инженеры "Интеллект-Развитие-Технологии" запатентовали свою разработку. Для этого воспользовалась поддержкой Регионального центра инжиниринга.

Специалисты центра обеспечили процессы, связанные с подготовкой документов и подачей заявки в Роспатент, чтобы подтвердить уникальность разработки. На оплату предоставили льготные условия: предприятие оплатило 30 % от стоимости услуги патентования, остальную часть суммы профинансировал Региональный центр инжиниринга.

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