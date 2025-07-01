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Тюменскую технологию эффективного цементирования буровых скважин применяют крупные нефтегазовые компании 

Экономика, 18:18 30 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Технологию для эффективного цементирования буровых скважин, разработанную специалистами тюменского ООО "Интеллект-Развитие-Технологии", применяют крупные нефтегазовые компании страны, сообщает департамент инвестполитики Тюменской области.

"Когда бурят скважину, внутри она не пустая: её заполняют буровым раствором – специальной вязкой жидкостью, необходимой для бурения. Для добычи полезных ископаемых в скважину опускают большую трубу – обсадную колонну. Важно, чтобы все ископаемые попадали в эту трубу и поднимались на поверхность. Но между внешней частью колонны и стенкой скважины остаётся пространство, которое нужно заполнить цементом, чтобы добываемые ресурсы не уходили в другие пласты, потому что это приводит к заколонным перетокам, коррозии обсадной колонны и значительному сокращению срока службы скважины", - рассказал автор разработки и руководитель компании Роман Рязанов.

Инженеры "Интеллект-Развитие-Технологии" запатентовали свою разработку. Для этого воспользовалась поддержкой Регионального центра инжиниринга.

Специалисты центра обеспечили процессы, связанные с подготовкой документов и подачей заявки в Роспатент, чтобы подтвердить уникальность разработки. На оплату предоставили льготные условия: предприятие оплатило 30 % от стоимости услуги патентования, остальную часть суммы профинансировал Региональный центр инжиниринга.

Подробнее об условиях господдержки для бизнеса и технологических услугах РЦИ можно узнать: +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018).

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# нефтегазовая отрасль

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