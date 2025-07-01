Александр Моор поблагодарил ветеранов боевых действий за верность Отчизне

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сегодня – День ветеранов боевых действий. Дата неофициальная, но всё более значимая. Потому что это день тех, кто защищал и продолжает защищать Родину с оружием в руках.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

По словам главы региона, от Афганистана до Северного Кавказа, от Великой Отечественной войны до специальной военной операции на Украине – в каждом конфликте сражались наши земляки. Они проявили мужество, верность присяге, готовность рисковать жизнью ради безопасности страны.

Сегодня в России вспоминают павших и благодарят живых. Традиция жива, потому что жива и связь поколений.

"Современные бойцы продолжают дело тех, кто прошёл Чечню, Грузию, Сирию, Африку. Защитники сегодня – это те же солдаты, те же офицеры, тот же характер. И наша обязанность – помнить, поддерживать, быть рядом. Вечная память павшим. Честь и уважение тем, кто вернулся. Спасибо за верность Отчизне. С праздником, земляки!" - поздравил Александр Моор.