ФАС проверит регионы на объективность повышения тарифов на ЖКУ
Проверки по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан проведет ФАС России во всех регионах с 1 июля.
По информации ведомства, в каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров. ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат.
Служба строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 г. ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов.
В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию.
ФАС России ежегодно устанавливает предельные, минимальные и максимальные, уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, основываясь на параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. С 1 июля 2025 г. цена на электрическую энергию будет проиндексирована в среднем на 12,6 %. До этого тарифы не менялись в течение одного года.
Служба также напоминает, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, в Тюменской области повышение стоимости коммунальных услуг составит от 13 до 19 %.