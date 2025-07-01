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ФАС проверит регионы на объективность повышения тарифов на ЖКУ

Экономика, 18:47 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверки по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан проведет ФАС России во всех регионах с 1 июля.

По информации ведомства, в каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров. ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат.

Служба строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 г. ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов.

В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию.

ФАС России ежегодно устанавливает предельные, минимальные и максимальные, уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, основываясь на параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. С 1 июля 2025 г. цена на электрическую энергию будет проиндексирована в среднем на 12,6 %. До этого тарифы не менялись в течение одного года.

Служба также напоминает, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в Тюменской области повышение стоимости коммунальных услуг составит от 13 до 19 %.

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# ЖКУ , тарифы , ФАС

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