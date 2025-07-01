ФАС проверит регионы на объективность повышения тарифов на ЖКУ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверки по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан проведет ФАС России во всех регионах с 1 июля.

По информации ведомства, в каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством РФ параметров. ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат.

Служба строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. В 2024 г. ФАС России исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов.

В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию.

ФАС России ежегодно устанавливает предельные, минимальные и максимальные, уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, основываясь на параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. С 1 июля 2025 г. цена на электрическую энергию будет проиндексирована в среднем на 12,6 %. До этого тарифы не менялись в течение одного года.

Служба также напоминает, что для льготных категорий граждан действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в Тюменской области повышение стоимости коммунальных услуг составит от 13 до 19 %.