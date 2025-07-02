Руководителю организации в Тюмени привезли 6 млн рублей в пакете с морепродуктами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К штрафу в 30 млн рублей и трём годам условного лишения свободы суд приговорил признанного виновным в коммерческом подкупе руководителя одного из подразделений нефтедобывающей организации в Тюмени.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, суд установил, что подсудимый из корыстных побуждений вопреки интересам компании по сговору с коллегой получил от руководителя компании–поставщика незаконное вознаграждение.

Коммерческий подкуп был совершён за оказание подсудимым содействия в заключении договора на поставку оборудования и материалов.

За свои услуги он получил от руководителя компании-поставщика 6 млн рублей. Передача денег была организована через посредника, который доставил из Владивостока в Тюмень деньги в пакете с морепродуктами.

В ходе предварительного следствия было арестовано имущество обвиняемого: квартира в Тюмени, слитки золота, автомобиль, а также средства на банковских счетах и земельные участки общей стоимостью свыше 100 млн рублей.