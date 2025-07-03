Завод тротуарной плитки в Ялуторовске инвестировал 136 млн рублей в новый цех
Завод тротуарной плитки "Поревит.Тюмень" успешно завершил очередной этап инвестиционного проекта по строительству нового цеха колотой продукции. Объем инвестиций составил 136,3 млн рублей, из которых часть предоставлена в виде финансовой поддержки по программе "Промышленность" в 2024 г., сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
В рамках проекта построен современный цех, установлена высокотехнологичная производственная линия, расширен ассортимент выпускаемой тротуарной плиты, бордюрного камня и других элементов благоустройства. На всех этапах строительства проект сопровождали Инвестиционное агентство Тюменской области и администрация Ялуторовска.
"Ялуторовск открыт для новых инвестиций и всегда готов поддержать смелые идеи. "Поревит" — это не просто завод. Это бренд, который задаёт стандарты качества для строительных материалов во всей Тюменской области. Новый цех позволит выпускать продукцию с уникальной фактурой, высокой прочностью и долговечностью. Реализация проекта – это новые рабочие места для жителей, приток налогов в местный бюджет, повышение инвестиционной привлекательности города и региона в целом", - отметил заместитель главы Ялуторовска, инвестиционный уполномоченный Сергей Стрельников.