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Завод тротуарной плитки в Ялуторовске инвестировал 136 млн рублей в новый цех

Экономика, 11:19 03 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завод тротуарной плитки "Поревит.Тюмень" успешно завершил очередной этап инвестиционного проекта по строительству нового цеха колотой продукции. Объем инвестиций составил 136,3 млн рублей, из которых часть предоставлена в виде финансовой поддержки по программе "Промышленность" в 2024 г., сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В рамках проекта построен современный цех, установлена высокотехнологичная производственная линия, расширен ассортимент выпускаемой тротуарной плиты, бордюрного камня и других элементов благоустройства. На всех этапах строительства проект сопровождали Инвестиционное агентство Тюменской области и администрация Ялуторовска.

"Ялуторовск открыт для новых инвестиций и всегда готов поддержать смелые идеи. "Поревит" — это не просто завод. Это бренд, который задаёт стандарты качества для строительных материалов во всей Тюменской области. Новый цех позволит выпускать продукцию с уникальной фактурой, высокой прочностью и долговечностью. Реализация проекта – это новые рабочие места для жителей, приток налогов в местный бюджет, повышение инвестиционной привлекательности города и региона в целом", - отметил заместитель главы Ялуторовска, инвестиционный уполномоченный Сергей Стрельников.

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# завод , Поревит , Ялуторовск

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