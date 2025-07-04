В Тюменской области застройщики отдают предпочтение локальным стройматериалам

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Современные технологии производства газобетонных и силикатных блоков, тротуарной плитки презентовали застройщикам Тюменской области во время технологического дня и конференции "Будущее газобетона: инновационные решения, опыт применения и экономические выгоды" на базе трех заводов "Поревит" в Ялуторовске.

Производителям важна обратная связь от потребителей для повышения качества, поиска инноваций. Девелоперам увидеть вживую процесс создания стройматериалов – способ найти более доступное по цене сырье.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мы уже используем силикатные блоки данного завода. Это и ровность стен, а в технических помещениях их можно даже не штукатурить, просто покрасить. И это удешевляет производство. И простота монтажа этих блоков тоже важна. Предпочтение в выборе материалов отдаем тюменским производителям, потому что доступно по цене и качество высокое", - подчеркнула руководитель департамента обеспечения строительства ГК "ИНКО" Наталья Лундина.

Сразу три производства – выпуск газобетонных, силикатных блоков и тротуарной плитки – увидели участники технологического дня. Технологи поделились секретами рецептов, показали работу линий. И продемонстрировали прочность, устойчивость и шумоподавление материалов.

"Запомнилось то, что линии настроены таким образом, что они работают в автоматическом режиме с минимальным количеством сотрудников. Это позволяет более эффективно, без брака производить продукцию. На объектах планируем применять брусчатку. Они еще запустят вторую линию, которую сегодня нам показали. То есть посмотрим, какие производственные мощности у них будут, и начнем согласовывать с архитекторами применении материалов Тюменской области", - сказал директор департамента закупок компании "ЭНКО" Николай Коньков.

ГК "Поревит" третью линию тротуарной плитки откроет в Ялуторовске в октябре 2025 г.

За последний год завод нарастил производство газобетонных блоков до 420 тыс. кубометров, что больше на 40 тыс. кубометров.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"У нас спрос пилообразный. Рынок ИЖС имеет большую перспективу, газобетон подходит как раз для этого сектора. Спрос растет на нашу продукцию, хотя в связи с высокой ставкой Центробанка наблюдается некая стагнация на строительном рынке, снижение интереса к ипотеке, и на нас это тоже сказывается. Мы также изменили технологию, сделали наши блоки еще более прочными, и их можно не утеплять даже в наших широтах", - отметил директор торгового дома "Поревит" Евгений Агилов.

ГК "Поревит" - самый крупный производитель силикатных блоков в РФ. Мощность составляет – 150 млн единиц в год. Продукция является более технологичной и менее затратной с применением средств малой механизации при возведении зданий. Специалисты предприятия наладили выпуск крупноформатных XL-блоков. Это полнотелые блоки размерами метр на метр и метр на три метра. Для бескаркасных домов это настоящая находка, уверены производители.

За всеми процессами производства стройматериалов пристально следили не только застройщики, представители власти и бизнеса, но и те, кто связан с креативными индустриями. Заместитель гендиректора Тюменского агентства развития креативных индустрий Денис Захаров считает, что участникам их кластера важно знать новые тренды строительного рынка.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"В нашем кластере есть архитекторы, дизайнеры ландшафтные, которые предлагают новые идеи. А можно ли их воплотить в жизнь, это уже зависит от того, какие имеются на рынке материалы, оборудование, специалисты. Поэтому мы обязаны дружить, быть в курсе того, а способны ли строительные технологии реализовать креативные идеи", - пояснил Денис.

Во время конференции "Будущее газобетона: инновационные решения, опыт применения и экономические выгоды" сотрудники завода "Поревит" раскрыли нюансы работы с их продукцией. Участники обменялись мнениями, провели переговоры. Застройщики намерены внутри компаний представить отчет о визите на ведущее предприятие региона, донести до проектировщиков возможность покупки современных материалов, способных снизить экономику возводимого жилья.

Добавим, организатором мероприятия выступил Строительно-индустриальный кластер. Одна из его задача – сокращение пути от производителей материалов к покупателям, налаживание новых кооперационных цепочек. Всего 80 компаний входит в ассоциацию, в периметре – 750.

Анжела Лебедева