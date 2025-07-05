Около 300 спортсменов со всего мира поучаствуют в международном турнире в Тюмени

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Около 300 российских атлетов подтвердили свое участие в международном турнире "Самый подготовленный человек", который пройдет в Тюмени с 25 по 27 июля. Спортсмены приедут из 13 стран и 91 города, включая представителей ОАЭ, Египта, Турции, Китая, Казахстана, Великобритании.

В числе заявившихся и 12 тюменцев, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

Турнир стартует на базе бассейна "Зодчий" и легкоатлетического манежа, а затем переместится на одну из визитных карточек города – четырехуровневую набережную в районе "Конторы пароходства". Спортсмены будут соревноваться в 12 категориях: от новичков до элитных атлетов, а также спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Для зрителей на площадке установят укрытия от солнца и дождя, а также оборудуют зоны отдыха, так как соревнования будут идти три дня без перерывов.