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Александр Моор поздравил тюменцев с Днем рыбака

Губернатор, 12:27 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил инспекторов рыбоохраны, профессиональных рыболовов, сотрудников рыбной промышленности с Днем рыбака.

"В 2024 году в Тюменской области было выращено более трех тысяч тонн рыбы. В итоге наш регион занял первое место по количеству выращенной рыбы в Уральском федеральном округе. Это в том числе благодаря стабильной и успешной работе таких крупных компаний как "Казанская рыба"", - отметил глава региона в своих соцсетях.

Предприятие расположено в Казанском муниципальном округе. Ежегодно там выращивают более тыс. тонн товарной рыбы, используя девять ближайших озер. Компания не только выпускает рыбную продукцию, но и участвует в эксперименте по зарыблению тюменских водоёмов новыми, более продуктивными видами рыб. Среди них, например, мукнел или пелнел. Это гибриды сиговых рыб – муксуна и нельмы, а также пеляди и нельмы. Из регионального бюджета компенсируют часть затрат на производство продукции товарного рыбоводства сиговых и карповых видов рыб.

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# Александр Моор , рыбалка

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