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Церемония вручения Золотой Звезды Героя России состоялась в Тюмени

Губернатор, 16:27 16 июля 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Церемония вручения Золотой Звезды Героя России состоялась в Тюмени 16 июля. Высшей государственной награды посмертно удостоен младший лейтенант Альберт Тян.

Пост об этом в Telegram-канале оставил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Альберт прошёл трудный жизненный путь, но на поле боя проявил главное – силу духа, мужество и ответственность за людей. Добровольно подписал контракт, участвовал в освобождении Авдеевки, Тоненького, Новосёловки, Украинска.

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

В ноябре 2024 года в Донецкой Народной Республике Альберт Тян возглавил штурмовые действия, вытаскивал раненых, держал оборону. Был дважды ранен. В критический момент, когда уже не мог двигаться, отдал бойцам приказ отступить и вызвал артиллерийский огонь на себя. Его решимость спасла жизни подчинённых.

“Вместе с врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенантом Дмитрием Валерьевичем Глушенковым передали звезду Героя Российской Федерации семье Альберта. Подвиг младшего лейтенанта Тяна навсегда останется в истории Тюменской области. Он доказал, что героизм – это поступки. Смелые. Осознанные. Честные. Светлая память”, – заключил глава региона.

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# Александр Моор , СВО

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