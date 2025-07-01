Тюменская область вошла в топ-20 регионов по бронированию глэмпингов на лето

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-20 регионов по доле бронирований глэмпингов на лето вошла Тюменская область. В общероссийском объеме на нее пришлось 2 %. В среднем путешественники планируют останавливаться в тюменских глэмпингах на двое суток, а заселяться – втроем, сообщает "Авито путешествия".

По данным Минэкономразвития России и портала онлайн-объявлений, количество бронирований в глэмпингах за год выросло в два раза. В ряде регионов итого больше. В Тюменской и Нижегородской областях, Башкортостане — в 2,4 раза, Татарстане – 2,6, Самарской области – 6,4.

По оценке директора департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбека Хидзева, интерес к модульным гостиницам в России продолжает расти, и государство активно поддерживает их создание. За последние три года около 60 регионов отчитались о реализации более 800 проектов, введя в эксплуатацию более 13 тыс. номеров, что подтверждает востребованность программы и ее вклад в развитие туристической инфраструктуры страны.

"Для предпринимателей же формат глэмпингов хорош тем, что такие объекты можно разместить в уникальных природных локациях — на побережье, в горной долине или у красивого водоема. На впечатления путешественников начинает работать не только сам объект, но и естественное окружение. В результате глэмпинг превращается в полноценную альтернативу гостиницам, но с атмосферой уединения и близости к природе", — прокомментировал директор "Авито путешествий" Артем Кромочкин.