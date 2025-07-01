  • 22 июля 202522.07.2025вторник
  • USD78,3274
    EUR91,5138
  • В Тюмени 10..12 С 0 м/с ветер южный

Тюменская область вошла в топ-20 регионов по бронированию глэмпингов на лето

Экономика, 18:19 21 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-20 регионов по доле бронирований глэмпингов на лето вошла Тюменская область. В общероссийском объеме на нее пришлось 2 %. В среднем путешественники планируют останавливаться в тюменских глэмпингах на двое суток, а заселяться – втроем, сообщает "Авито путешествия".

По данным Минэкономразвития России и портала онлайн-объявлений, количество бронирований в глэмпингах за год выросло в два раза. В ряде регионов итого больше. В Тюменской и Нижегородской областях, Башкортостане — в 2,4 раза, Татарстане – 2,6, Самарской области – 6,4.

По оценке директора департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбека Хидзева, интерес к модульным гостиницам в России продолжает расти, и государство активно поддерживает их создание. За последние три года около 60 регионов отчитались о реализации более 800 проектов, введя в эксплуатацию более 13 тыс. номеров, что подтверждает востребованность программы и ее вклад в развитие туристической инфраструктуры страны.

"Для предпринимателей же формат глэмпингов хорош тем, что такие объекты можно разместить в уникальных природных локациях — на побережье, в горной долине или у красивого водоема. На впечатления путешественников начинает работать не только сам объект, но и естественное окружение. В результате глэмпинг превращается в полноценную альтернативу гостиницам, но с атмосферой уединения и близости к природе", — прокомментировал директор "Авито путешествий" Артем Кромочкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 21.07.2025Тюменская область вошла в топ-20 регионов по бронированию глэмпингов на лето
17:12 21.07.2025Первую партию из 120 овец гиссарской породы завезли в Сладковский район
16:49 21.07.2025Спрос на услуги по мытью окон в Тюмени вырос на 52 %
15:32 21.07.2025Около 48 млн рублей направили в Заводоуковском округе на ремонт школ и детских садов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора