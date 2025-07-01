В Тюменской области уменьшилась доля отказов по заявкам на автокредиты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 82,4 % снизилась доля отказов по заявкам на автокредиты в Тюменской области за июнь. По сравнению с маем это на 2,7 процентных пункта меньше, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

"После многомесячного роста доли отказов по заявкам на автокредиты на рынке сформировался значительный отложенный спрос, на который обратили внимание и банки. Учитывая, что ключевая ставка начала снижаться, а на рынке присутствуют ожидания ее дальнейшего понижения, банки адаптируют свой аппетит к риску к изменениям сложившейся конъюнктуры", - прокомментировал представитель НБКИ Алексей Волков.

Отметим, в целом по России доля отказов снизилась на 2,6 % за месяц – до 82,2 %. Самая существенная динамика зафиксирована в Татарстане – минус 4,1 % и Свердловской области – 3,8 %.

Оксана Корнеенкова