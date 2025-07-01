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Футбольный стадион откроют на улице Республики в Тюмени

Спорт, 17:34 22 июля 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Торжественное открытие нового футбольного стадиона состоится в Тюмени 23 июля. Начало в 18 часов по адресу: ул. Республики, 245, сообщили в городской администрации.

В рамках мероприятия участникам тюменской команды "София" вручат удостоверения кандидатов в мастера спорта. Юноши 2007-2008 годов рождения в марте этого года стали победителями первенства России по футзалу, которое проходило в Нижегородской области.

Еще одним событием станет матч, в котором примут участие две сборные. В состав одной из них войдут сотрудники администрации города, Тюменской гордумы, правительства региона. В составе второй — руководители региональных органов власти, МЧС, прокуратуры, управления Федеральной службы судебных приставов и других структур.

Отметим, в 2021 группа компаний "Софи-Лэнд" открыла футбольное поле на ул. Западносибирской, 8а в Тюмени. В этом же году заработал теннисный корт. В 2023 году был запущен спорткомплекс на ул. Стройотрядовской. В настоящее время ведутся отделочные работы в здании бассейна по ул. Одесской, 1, к. 1. Завершение работ запланировано на декабрь текущего года.

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# спортивный комплекс , футбол

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