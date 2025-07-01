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200 тысяч мальков краснокнижного осетра выпустят в Иртыш в Уватском районе

Экономика, 19:12 24 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 тыс. мальков сибирского осетра планирует выпустить в Иртыш Центр аквакультуры в Уватском районе до конца 2025 года.

22 июля здесь выпустили еще 153 тыс. особей, выращенных из собственного ремонтно-маточного стада. Молодь достигла оптимального веса — не менее 3 граммов и готова к жизни в дикой природе, сообщает администрация Уватского района.

Икру для воспроизводства получают на месте от 60 взрослых особей осетра. Весь технологический процесс идет с соблюдением необходимых стандартов - икру собирают, оплодотворяют и выращивают мальков в проточной воде Иртыша.

Напомним, сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ. Проект по восстановлению его популяции в Иртыше реализуется по заказу ООО "Газпром инвест" в рамках компенсации экологического ущерба.

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# мальки , осетр , рыбовоспроизводство

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