Практические кейсы цифровой трансформации обсудят на TNF

организаторов ТНФ организаторов ТНФ

Практические кейсы цифровой трансформации, внедрение отечественных IТ-решений, развитие искусственного интеллекта и вопросы кибербезопасности обсудят участники дня "Цифра в ТЭК" на Промышленно-энергетическом форуме TNF 18 сентября.

День "Цифра в ТЭК" объединит IТ-директоров промышленных компаний, разработчиков цифровых решений, отраслевых экспертов и представителей органов власти. На тематических сессиях участники сосредоточатся на ключевых вызовах цифровой трансформации.

Центральная дискуссия будет посвящена формированию цифрового фундамента отрасли — собственной технологической базы, способной обеспечить рост энергоэффективности и технологический суверенитет российского ТЭК. Эти цели отражены в новой Энергетической стратегии России до 2050 года. Участники обсудят, что представляет собой базовый цифровой набор ТЭК, какие решения и ресурсы обеспечивают устойчивость, эффективность, гибкость и конкурентные преимущества.

"Достижение технологической независимости требует устойчивой и системной коммуникации между всеми участниками IТ-рынка — особенно между заказчиками и разработчиками. Такой профессиональный диалог необходим для выработки качественных решений, отвечающих на реальные запросы отрасли. Площадка TNF помогает синхронизировать усилия и создать все условия для открытого, честного взаимодействия участников нефтегазовой отрасли, которая входит в число самых цифровизованных в российской экономике. Такой подход способствует укреплению технологической устойчивости энергетики России и повышению ее конкурентоспособности как одного из ведущих игроков на глобальном энергетическом рынке", - рассказала председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования, модератор главной пленарной сессии цифрового трека TNF Рената Абдулина.

Сквозными темами трека станут опережающая цифровизация, вопросы отбора и внедрения отечественных решений для ТЭК. На отдельной сессии эксперты оценят зависимость от зарубежных продуктов, барьеры масштабирования и перспективы развития российских индустриальных платформ.

На панельных сессиях речь пойдет о цифровых двойниках и технологиям для автономных месторождений. Темами для дискуссий станут переход к предиктивным цифровым моделям, беспилотная добыча и возможность полной роботизации нефтегазовых промыслов за счет отечественных решений.