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Строители благоустраивают территорию у новой школы в селе Мальково Тюменского района

Экономика, 12:25 28 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благоустройство территории ведет подрядчик у школы в с. Мальково Тюменского района. Брусчатку перед центральной входной группой практически полностью уложили, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"В настоящее время идет работа по отделке и окрашиванию фасадов, монтажу дверных коробок, установке радиаторов отопления, отделке внутренних помещений. Завершить все строительные работы в полном объеме планируют до конца 2025 года", - уточнили в ведомстве.

Добавим, новая школа рассчитана на 1 тыс. 101 ученика. Ее возводят по типовому проекту, одобренному Минстроем РФ.

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# ГУС Тюменской области , строительство школ , Тюменский район

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