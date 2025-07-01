Тюмень вошла в пятерку городов страны по темпам ввода жилья за полугодие

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень стала пятой в стране по объемам строительства жилья за полугодие. Эта цифра составляет 3,8 млн кв. м, что соответствует 3,1 % от общего объема строительства жилья в стране.

По информации Единого реестра застройщиков, за первые шесть месяцев 2025 году прирост составил 186,8 тыс. кв. м.

Лидером рейтинга уверенно остается Москва: в столице строится 15 млн кв. м жилой площади, что составляет 12,2% от общего объема многоквартирного строительства в стране. За первое полугодие объем строительства снизился на 109,6 тыс. кв. м.

На второе место поднялся Санкт-Петербург, где в стройке находится 5,13 млн кв. м жилья (4,2%). По сравнению с началом года показатель вырос на 277,9 тыс. кв. м.

Екатеринбург занял третью позицию, поднявшись на одну строку. В столице Свердловской области возводится 5,11 млн кв. м, что составляет 4,2% от совокупного объема. Прирост за полугодие достиг 368,7 тыс. кв. м.

На четвертом месте Краснодар, выбывший из тройки. Там застройщики возводят 4 млн 597 кв. метров. При этом прирост отрицательный - минус 652 тыс. 780 "квадратов".