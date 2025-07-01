Тюменский инженер разработал иностранный аналог гидравлического перфоратора

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Гидравлический перфоратор - аналог иностранного оборудования - создал тюменский инженер-конструктор Иван Жирнов. За разработкой специального оборудования к нему обратилась компания "Ойл ТЭК", сообщает региональный департамент инвестполитики.

Для работы в регионах Северной Африки, Ирана и Саудовской Аравии нефтегазодобытчикам необходимы новые эффективные технологии, такие как гидромеханическая перфорация. Гидравлический перфоратор тюменского инженера позволит проводить работы по бурению и ремонту нефтяных и газовых скважин без использования взрывчатых веществ.

Похожие конструкции уже есть на рынке, однако новый прототип Иван Жирнов спроектировал самостоятельно, взяв за основу лишь общий принцип работы и полностью изменив внутреннюю начинку – узлы и материалы.

Традиционный подход к перфорации предполагает использование кумулятивного заряда. Проще говоря, отверстия в стенках скважин делают с помощью специальных взрывчатых веществ, которые буквально простреливают колонну и горную породу. Технологию применяют крупнейшие мировые компании.

"Подобные работы требуют сложных процедур согласования с военными министерствами и ведомствами, особенно в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Наш перфоратор запускается гидромеханически, и для проведения буровых работ не нужно ни специального разрешения, ни взрывчатых веществ, ни перезарядки. Нужна просто вода. Кроме того, для успешной работы в этих регионах необходим перфоратор меньшего диаметра, так как стандартное оборудование не подходит для местных условий", – пояснил руководитель компании "Ойл ТЭК" Иван Лесь.

Прототип, разработанный Иваном Жирновым, полностью решает эту проблему: устройство будет успешно выполнять свой функционал в колоннах малого диаметра, повышая безопасность процесса перфорации, а также снижая зависимость тюменской компании от иностранного оборудования.

Проект реализуется при поддержке Регионального центра инжиниринга и мер национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

ООО "Ойл ТЭК" получает инжиниринговую услугу на льготных условиях: компания оплачивает только 50% стоимости работ исполнителя, вторую часть суммы финансирует Региональный центр инжиниринга.