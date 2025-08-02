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Тюменские пожарные примут участие в ликвидации лесных пожаров в Карелии

Губернатор, 14:11 02 августа 2025

t.me/av_moor

49 пожарных-десантников региона вылетели в Карелию для помощи в борьбе с лесными пожарами. Там сейчас аномально жаркая погода, периодически случаются "сухие грозы" и давно не было дождей, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"На территории республики действуют десятки лесных пожаров, поэтому местные власти запросили помощь. В составе группировки сотрудники тобольского и уватского отделений Тюменской авиабазы. Совсем недавно специалисты вернулись из командировки в Бурятию, где успешно противостояли стихии", - рассказал глава региона и пожелал огнеборцам удачи.

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# Александр Моор , лесные пожары

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