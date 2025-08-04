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Александр Моор подвел промежуточные итоги работы заключенных концессий

Губернатор, 17:01 04 августа 2025

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвёл промежуточные итоги работы заключенных ранее 23 концессий. За это время в регионе реконструировано 26 котельных, построено 18 новых, проложено более 150 км водопроводных и канализационных сетей, идёт модернизация сооружений водоочистки.

Во время недавней рабочей поездки Александр Моор осмотрел Жуковскую насосно-фильтровальную станцию в Тобольске. После масштабной реконструкции здесь применяются современные и безопасные методы обеззараживания воды – ультрафиолет и гипохлорит натрия. Город обеспечен качественной питьевой водой. Это тоже результат государственно-частного партнёрства.

"Концессия – один из самых эффективных на сегодня механизмов развития коммунальной инфраструктуры. Он позволяет не только строить, но и обслуживать системы по единым стандартам, готовить специалистов, обеспечивать надёжность и качество услуг. Это важно для небольших городов и сёл", - написал в своих социальных сетях губернатор.

В этом году планируется заключить ещё 16 соглашений, благодаря которым построят и модернизируют почти 500 км сетей и почти столько же капитальных объектов по воде и водоотведению.

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# Александр Моор , концессия

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