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Тюменские производители представят свою продукуцию на Алтае

Экономика, 08:56 06 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских производителей приглашают стать участниками IV семейного фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья" в Барнауле.

Более 50 региональных компаний-резидентов познакомят жителей и гостей с местными марками продуктов питания и напитков. На фестивале представят продукцию сыроделов, мясопереработчиков, мукомолов, производителей круп, макарон, меда, оздоровительной продукции, напитков и других продуктов питания от фермеров и ремесленников, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Мероприятие пройдет в 23 августа. Подробнее об участии - здесь.

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# АПК , продукция , товаропроизводители

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