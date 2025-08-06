Тюменские производители представят свою продукуцию на Алтае

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских производителей приглашают стать участниками IV семейного фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья" в Барнауле.

Более 50 региональных компаний-резидентов познакомят жителей и гостей с местными марками продуктов питания и напитков. На фестивале представят продукцию сыроделов, мясопереработчиков, мукомолов, производителей круп, макарон, меда, оздоровительной продукции, напитков и других продуктов питания от фермеров и ремесленников, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Мероприятие пройдет в 23 августа. Подробнее об участии - здесь.