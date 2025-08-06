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Более 55 тыс. тонн сена заготовили аграрии в Тюменской области

Экономика, 13:53 06 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

55 тыс. 100 тонн сена и 364 тыс. 900 тонн сенажа заготовили хозяйства Тюменской области по данным на 6 августа. Обмолот зерновых и зернобобовых культур проведен на 2 тыс. 200 гектарах, собрано 6 тыс. 500 тонн с урожайностью 29 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Продолжается уборка овощей. Хозяйства региона собрали 1 тыс. 430 тонн картофеля с урожайностью 349 центнеров с гектара, 185 тонн салата – 201 центнер с гектара, 1 тыс. 901 тонну капусты – 623 центнера с гектара, 1 тыс. 42 тонны свеклы – 372 центнера с гектара, а также 299 тонн моркови с урожайностью 352 центнера с гектара.

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# аграрии , АПК , уборка урожая

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