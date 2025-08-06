Тюменские спортсмены успешно выступили на велогонке молодежной спартакиады
Награды VI летней Спартакиады молодежи России по велосипедному спорту на шоссе завоевали спортсмены из Тюменской области. Соревнования прошли в Муроме, сообщает региональный департамент спорта.
Тюменец Максим Попов завоевал серебряную награду в индивидуальной гонке (разделке) на 30 км. В групповой гонке Максим Мишанков одержал победу, а Максим Попов стал вторым.
В общекомандном зачете спартакиады спортсмены Тюменской области уверенно стали вторыми, уступив команде из Санкт-Петербурга.