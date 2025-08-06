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Тюменские картофелеводы убрали первые 10 га

Экономика, 18:29 06 августа 2025

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10 га картофеля с урожайностью 188 ц/га и 12 га овощей (308 ц/га) убрали полеводы Тюменского района на 6 августа.

"К полноценной уборке культур приступят ориентировочно в течение двух недель. На первом этапе очень важен ручной труд: работники хозяйств подкапывают картофель специальными копалками, а затем собирают в мешки. Кроме того, картофелеводы закладывают на хранение семена", - рассказали в администрации муниципального образования.

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Районное управление АПК отмечает, что погода этим летом позволяет рассчитывать на хороший урожай.

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# Тюменский район , уборка урожая

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