Тюменские картофелеводы убрали первые 10 га

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10 га картофеля с урожайностью 188 ц/га и 12 га овощей (308 ц/га) убрали полеводы Тюменского района на 6 августа.

"К полноценной уборке культур приступят ориентировочно в течение двух недель. На первом этапе очень важен ручной труд: работники хозяйств подкапывают картофель специальными копалками, а затем собирают в мешки. Кроме того, картофелеводы закладывают на хранение семена", - рассказали в администрации муниципального образования.

Районное управление АПК отмечает, что погода этим летом позволяет рассчитывать на хороший урожай.