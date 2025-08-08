В Тюмени водопроводные сети заменили в 19 дворах

Сети водоснабжения и водоотведения заменены в 19 дворах Тюмени. Всего предстоит за год обновить 13 участков водопровода и восемь канализационных линий, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Общая протяжённость трубопроводов, подлежащих замене, - почти 5 км. Также специалисты реконструируют 154 смотровых колодца. Работы завершены на 95 %.

"Обновлённые сети защищают воду от вторичного загрязнения, снижают аварийность и повышают качество услуг. Ремонтные работы выполняем без ограничения водоснабжения, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей", — отметил начальник производственного отдела "Росводоканал Тюмень" Евгений Пугачев.

Старые трубы, отслужившие более 40 лет, меняют на сети из современных полимерных материалов. Один из участков, на котором сейчас идут работы, - дворы по улице Гастелло, 69–73. Здесь уже проложили 212 метров новых водопроводных труб методом горизонтально-направленного бурения. В ближайшее время здесь реконструируют два колодца и уже потом подключат дома к обновленной системе.

Работы проходят в рамках комплексного подхода к ремонту дворов.