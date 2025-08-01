  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Виновника смертельного ДТП в Армизонском районе взяли под стражу

Происшествия, 14:36 12 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Армизонском районе арестован местный житель – виновник ДТП, в результате которого погибла женщина и ее несовершеннолетний сын. В настоящее время продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Напомним, трагедия произошла на 67 км автодороги Омутинское – Армизонское в Армизонском районе. В электросамокат, движущийся в попутном направлении, въехал автомобиль Lada Granta. На электросамокате ехала 43-летняя женщина со своим 9-летним, жители села Армизонского, оба погибли. 38-летний водитель автомобиля был пьян, показания алкотестера составили 1,00 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

