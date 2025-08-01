  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Более 367,4 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области

Экономика, 17:02 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 367,4 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области с января по март. Доля прибыльных организаций в регионе – 65,7 %, сообщает Тюменьстат.

Из этого объема самое большое количество доходных компаний в обрабатывающей сфере – 69 %, в добыче полезных ископаемых – 17 %.

В Югре предприятия получили прибыль 299,4 млрд рублей, тех, кто сработал в плюс - 67,3 %. Наиболее доходные – добывающие.

На Ямале прибыльные организации заработали 975,5 млрд рублей. Прибыльным стали компании, добывающие полезные ископаемые и обрабатывающие производства.

# прибыль , Тюменьстат

