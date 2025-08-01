Более 367,4 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области
Более 367,4 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области с января по март. Доля прибыльных организаций в регионе – 65,7 %, сообщает Тюменьстат.
Из этого объема самое большое количество доходных компаний в обрабатывающей сфере – 69 %, в добыче полезных ископаемых – 17 %.
В Югре предприятия получили прибыль 299,4 млрд рублей, тех, кто сработал в плюс - 67,3 %. Наиболее доходные – добывающие.
На Ямале прибыльные организации заработали 975,5 млрд рублей. Прибыльным стали компании, добывающие полезные ископаемые и обрабатывающие производства.