Красивый ролик о главном богатстве Тюменской области – людях – опубликовали в сети
Красивый ролик о главном богатстве Тюменской области – людях – опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.
В видео показаны ученые, учителя, спортсмены, серебряные волонтеры и другие жители Тюменской области.
“Благодаря вам регион развивается, укрепляет позиции в экономике и искусстве, сохраняет традиции и создает новые возможности для будущих поколений”, – написал глава региона.
Неважно, какая профессия или род занятий. Важно, что каждый своим трудом, талантом и силой духа вносит вклад в общее дело.
“Ваши достижения вдохновляют, поступки объединяют, а любовь к родной земле задаёт ритм жизни всей области”, – заключил губернатор.
Видео из Telegram-канала Александра Моора