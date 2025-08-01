  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Красивый ролик о главном богатстве Тюменской области – людях – опубликовали в сети

Губернатор, 20:44 15 августа 2025

скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Красивый ролик о главном богатстве Тюменской области – людях – опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

В видео показаны ученые, учителя, спортсмены, серебряные волонтеры и другие жители Тюменской области.

“Благодаря вам регион развивается, укрепляет позиции в экономике и искусстве, сохраняет традиции и создает новые возможности для будущих поколений”, – написал глава региона.

Неважно, какая профессия или род занятий. Важно, что каждый своим трудом, талантом и силой духа вносит вклад в общее дело.

“Ваши достижения вдохновляют, поступки объединяют, а любовь к родной земле задаёт ритм жизни всей области”, – заключил губернатор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора

