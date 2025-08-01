  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Комплекс зданий для бизнеса сдадут в Тюмени после реновации

Экономика, 14:07 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реновацией и строительством комплекса зданий для коммерческих целей по ул. Федюнинского в Тюмени занимается редевелоперская компания "Колесник". Земельный участок площадью 7 тыс. кв. м выкупили осенью 2023 г. Подрядчики работают одновременно на нескольких объектах.

Как рассказал в ходе пресс-тура на площадку основатель компании Сергей Колесник, для них этот проект стал первым, где пришлось не только восстанавливать здания, но и строить с нуля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Здесь три здания пошли под реновацию, и столько же построили с нуля. И это самый масштабный проект по капиталовложениям и по площади. Около 630 миллионов рублей вложили вместе с покупкой участка. Полезной площади – 5800 "квадратов". Вопросов окупаемости нет, проездная улица говорит о многом. Для коммерческой недвижимости это важно. Спрос на помещения высокий", - пояснил Сергей Колесник.

При возведении зданий компания использует авторский подход Тверского архитектурного бюро "Маликов и партнеры". Это отражается в стиле и материалах, которые применяют строители. По мнению гендиректора центра стратегического развития "Сибирь" Артёма Павлюченко, благодаря такому решению компания изменила парадигму пространственного развития города – от расширения в поля до уплотнения в существующую ткань.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Проект является ярким примером реновации на высоком архитектурном уровне. Он получил высокую оценку престижной урбанистической премии. Примечательно еще и то, что он появился не в центре, а в спальном районе. И при наличии объектов стрит-ритейла, лайт-индастриал может стать импульсом его развития", - отметил Павлюченко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Отдельное внимание заслуживает здание "Рыба-пила" - облик его крыши создан исходя из наличия оживленной трассы. В городе люди обращают внимание на то, что внизу, а водители - на крыши, уточнил Сергей Колесник. Изломанную крышу хорошо видно и из иллюминатора самолета.

"15 планировок находится в работе у коммерческого отдела компании. Концепция всего этого пространства гибкая, что позволяет любому бизнесу найти место для работы. Это может быть как офис, так и производство", - сказал арт-директор редевелоперской компании "Колесник" Денис Силин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Строящееся здание между "Волной" и "Рыбой-пилой" отдадут в пользование одной из сети быстрого питания в сентябре.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Третий этаж административного здания полностью готов для аренды, остальные этажи в работе.

"Мы поработали над увеличением электрических мощностей, к каждому зданию пришлось искать дополнительные мощности. Здесь будет автономная газовая котельная. Также есть водоснабжение, водоотведение", - добавил Денис Силин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Полностью строительные работы и благоустройство прилегающей территории с созданием парковочных мест, уютного двора реализуют до лета 2026 г.

Анжела Лебедева

