Комплекс зданий для бизнеса сдадут в Тюмени после реновации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реновацией и строительством комплекса зданий для коммерческих целей по ул. Федюнинского в Тюмени занимается редевелоперская компания "Колесник". Земельный участок площадью 7 тыс. кв. м выкупили осенью 2023 г. Подрядчики работают одновременно на нескольких объектах.

Как рассказал в ходе пресс-тура на площадку основатель компании Сергей Колесник, для них этот проект стал первым, где пришлось не только восстанавливать здания, но и строить с нуля.

"Здесь три здания пошли под реновацию, и столько же построили с нуля. И это самый масштабный проект по капиталовложениям и по площади. Около 630 миллионов рублей вложили вместе с покупкой участка. Полезной площади – 5800 "квадратов". Вопросов окупаемости нет, проездная улица говорит о многом. Для коммерческой недвижимости это важно. Спрос на помещения высокий", - пояснил Сергей Колесник.

При возведении зданий компания использует авторский подход Тверского архитектурного бюро "Маликов и партнеры". Это отражается в стиле и материалах, которые применяют строители. По мнению гендиректора центра стратегического развития "Сибирь" Артёма Павлюченко, благодаря такому решению компания изменила парадигму пространственного развития города – от расширения в поля до уплотнения в существующую ткань.

"Проект является ярким примером реновации на высоком архитектурном уровне. Он получил высокую оценку престижной урбанистической премии. Примечательно еще и то, что он появился не в центре, а в спальном районе. И при наличии объектов стрит-ритейла, лайт-индастриал может стать импульсом его развития", - отметил Павлюченко.

Отдельное внимание заслуживает здание "Рыба-пила" - облик его крыши создан исходя из наличия оживленной трассы. В городе люди обращают внимание на то, что внизу, а водители - на крыши, уточнил Сергей Колесник. Изломанную крышу хорошо видно и из иллюминатора самолета.

"15 планировок находится в работе у коммерческого отдела компании. Концепция всего этого пространства гибкая, что позволяет любому бизнесу найти место для работы. Это может быть как офис, так и производство", - сказал арт-директор редевелоперской компании "Колесник" Денис Силин.

Строящееся здание между "Волной" и "Рыбой-пилой" отдадут в пользование одной из сети быстрого питания в сентябре.

Третий этаж административного здания полностью готов для аренды, остальные этажи в работе.

"Мы поработали над увеличением электрических мощностей, к каждому зданию пришлось искать дополнительные мощности. Здесь будет автономная газовая котельная. Также есть водоснабжение, водоотведение", - добавил Денис Силин.

Полностью строительные работы и благоустройство прилегающей территории с созданием парковочных мест, уютного двора реализуют до лета 2026 г.

Анжела Лебедева