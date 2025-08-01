Тюменские девелоперы расширяют пул подрядчиков при поддержке кластера
Расширить пул подрядных организаций, выстроить новые партнерские отношения – основное, для чего девелоперская компания "Брусника" участвует в Днях подрядчиков на площадке одного из корпусов ТИУ 21 и 22 августа. Участниками мероприятия, организованного Строительно-индустриальным кластером, стали около 200 компаний из разных регионов.
"На сегодняшний день мы заинтересованы в компаниях, которые занимаются черновой и чистовой отделкой, фасадами и гидроизоляционными работами. В компании настроена система централизованных и региональных закупок. Ежегодно мы с производителями материалов, заводами заключаем соглашения на поставки на весь год. Если по материалам никаких вопросов нет, то с подрядчиками мы в поиске, готовы к диалогам", - рассказала руководитель группы региональных закупок девелоперской компании "Брусника" Светлана Сизикова.
Тюменский завод федеральной компании "Металл профиль" ежегодно производит более 5 млн кв. метров продукции из тонкослойной стали. За 10 лет существования успели поставить материалы для строительства предприятий СИБУРа в Тобольске, ГК "Дамате", для крупных застройщиков региона.
"В любом многоквартирном доме используются различные элементы из тонколистовой стали, например, отливы, откосы. Также сегодня применяются фасадные кассеты на домах, парковках. В жилом квартале в районе аэропорта Рощино использовали особое покрытие стали и сам профиль новый. На объектах ИЖС также есть наши скатные металлические кровли, черепицы", - уточнил руководитель коммерческой службы компании "Металл профиль" в Тюмени Данил Пухлёнкин.
Компания "Металл профиль" активно сотрудничает с единой инвестиционной командой Тюменской области. При поддержке экспертов реализовали программу "Бережливые технологии", вошли в состав Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Дни подрядчика для производителей стройматериалов – очередной повод для общения с участниками рынка.
Напомним, компании из Тюменской, Свердловской, Курганской областях и Москвы во время Дней подрядчика презентуют себя и продукцию, услуги, проведут переговоры, наладят взаимовыгодное сотрудничество.
Анжела Лебедева