Более 800 тюменских семей бесплатно газифицировали свои дома за полгода

Экономика, 18:55 22 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

826 семей Тюменской области смогли бесплатно подключить свои дома к голубому топливу благодаря программам газификации и догазификации за первую половину 2025 года.

Как сообщает региональный департамент ЖКХ, газопровод до границ участка прокладывают бесплатно, собственники вкладывают средства только во внутренние работы и закупку оборудования. При этом граждане 49 льготных категорий могут получить компенсацию или субсидию на эти работы в размере до 156 тыс. рублей - такой возможностью и воспользовались тюменские семьи.

Проверить, попадает ли конкретный дом в программу, можно на сайте или в офисах "Газпром газораспределение Север". Подать заявку на газификацию - на сайтах Единого оператора газификации, "Газпром газораспределение Север" , в офисах обслуживания компании, через госуслуги или МФЦ.

Отметим, что только в 2024 году субсидию на внутридомовые сети и оборудование получили 2 тыс. 564 жителя региона, включая участников специальной военной операции и членов их семей. Всего с 2019 года в Тюменской области газифицировано более 18,5 тыс. домовладений, а до конца 2028 года газ проведут к домам ещё 21 тыс. семей.

Последние новости

Все новости

Все новости

﻿
