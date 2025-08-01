  • 23 августа 202523.08.2025суббота
Александр Моор: особый момент – собираться вместе перед началом учебного года 

Губернатор, 18:27 22 августа 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Традиционный августовский педагогический форум состоялся в Тюмени. Это всегда особый момент – перед началом учебного года собраться вместе, чтобы обсудить наши общие победы и планы.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Год защитника Отечества особое внимание уделили патриотическому воспитанию. Ветераны СВО уже активно включаются в работу школ и патриотических объединений. В учебных заведениях теперь есть "Парты Героев", а по всей области установили 360 баннеров с портретами наших выдающихся земляков.

“С нового учебного года вводим курс "История родного края" для 5–7 классов. Это будет живой диалог о нашей малой родине, её традициях и людях. Особенно ценно, что в этой работе примут участие ветераны педагогического труда”, – добавил Александр Моор.

Для укрепления кадрового потенциала создан Областной педагогический резерв. Уже сейчас видны результаты: прием в педагогические колледжи вырос на 40%, вдвое увеличилось количество профильных классов, разработана система поддержки молодых специалистов.

В профессиональном образовании также произошли значительные изменения. В регионе не просто увеличили количество мест в колледжах на три тысячи, но и в рамках федеральной программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" создают новые образовательно-производственные кластеры. Уже работают медицинский, транспортный и машиностроительный, а в 2026 году добавятся химический, сельскохозяйственный и строительный.

“Спасибо всем, кто ежедневно вкладывает душу в наше образование! Особая благодарность – ветеранам, которые всю свою жизнь посвятили великой профессии педагога. Это тоже наши герои, герои Тюменской земли. Спасибо за ваш труд!”, – заключил глава региона.

