Двое человек пострадали при пожаре в Тобольске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Двое человек пострадали при пожаре в Тобольске. У них – отравление продуктами горения, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера 22 августа. Возник пожар в электрических щитках в многоквартирном жилом доме по адресу: мкр. Иртышский, 12.

На месте вызова работали пять единиц пожарной техники и 13 человек от МЧС России. Из задымленных помещений спасено шестеро, из них четыре ребенка. Эвакуировано девять человек.

Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров.