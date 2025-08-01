  • 23 августа 202523.08.2025суббота
Двое человек пострадали при пожаре в Тобольске

Происшествия, 23:36 22 августа 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Двое человек пострадали при пожаре в Тобольске. У них – отравление продуктами горения, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера 22 августа. Возник пожар в электрических щитках в многоквартирном жилом доме по адресу: мкр. Иртышский, 12.

На месте вызова работали пять единиц пожарной техники и 13 человек от МЧС России. Из задымленных помещений спасено шестеро, из них четыре ребенка. Эвакуировано девять человек.

Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

