В Тобольске ввели зону вероятной ЧС после пожара в жилом доме

| Фото: тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

Зону вероятной ЧС ввели после пожара в жилом доме в микрорайоне Иртышский, 12 Тобольска. 22 августа здесь произошло возгорание электрощитков.

"Сегодня утром лично выехал на место, встретился с жителями. Вместе с заместителями, представителями ГОиЧС, СУЭНКО и управляющей компании провели детальный осмотр", - пишет в своих социальных сетях глава города Петр Вагин.

Сейчас власти проводят сбор информации о нуждающихся жителях, особенно социально незащищённых и семьях с детьми. Главная задача – восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Также необходимо откачать воду, просушить подвалы, провести остекление там, где это требуется.

Также всем нуждающимся готовы предоставить временное размещение в хостеле, организовать выдачу продуктовых наборов, провести клининговые работы и обеспечить охрану общественного порядка.

"Дана правовая оценка произошедшему. Поручил выделить средства из резервного фонда на проведение ремонтных работ дома. Нахожусь на связи с департаментом жилищного хозяйства области – ждем специалиста для оценки ситуации и прорабатываем вопрос о финансировании капремонта дома. Окажем всю необходимую помощь жителям", - добавил Петр Вагин.

Ситуацию глава Тобольска держит под личным контролем.