Александр Моор высоко оценил деятельность коллектива ТОГИРРО

| Фото: Пресс-служба ТОГИРРО | Фото: Пресс-служба ТОГИРРО

159 сотрудников, включая 20 кандидатов, три доктора наук и Народного учителя РФ, обеспечивают ежедневную работу Тюменского областного государственного института развития регионального образования. В этом году учреждение отмечает 80-летие со дня основания.

Со значимой датой педагогов поздравил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

"Более 25 тысяч слушателей ежегодно проходят в институте переподготовку. Многие педагоги становятся лауреатами, призерами и победителями областных и федеральных конкурсов профессионального мастерства: "Учитель года", "Воспитатель года", "Мастер года", "Флагманы образования" и других", - написал он.

Примечательно, что в юбилейный год был найден приказ Тюменского областного отдела народного образования, положивший начало истории ТОГИРРО - о назначении Петра Юлиановича Хайновского исполняющим обязанности директора Института усовершенствования учителей. Документ датирован 24 августа 1945 года.