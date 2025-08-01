  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
Тюменское предприятие подтвердило стандарт качества

Экономика, 15:51 24 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский завод по производству нефтегазового оборудования "Кенера" прошел сертификацию Института нефтегазовых технологических инициатив. Это позволит предприятию расширить свое представительство, в том числе на зарубежном рынке.

"С получением сертификата ИНТИ мы подтверждаем соответствие производства и технологических возможностей этому стандарту, что, в конечном счете, облегчает доступ нашей продукции к потребителю. Речь идёт о серийном производстве буровых установок эшелонного и арктического типа, а также системы верхнего привода. Считаю такую оценку со стороны ИНТИ большим достижением и очередным этапом в развитии предприятия", - прокомментировал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, создание российских стандартов - одна из основных актуальных задач промышленности, работающей с нефтегазовым сектором. Передовые идеи в этой отрасли представят в том числе на форуме TNF в Тюмени в сентябре.

"На совместном стенде Минпромторга, Минэнерго и ИНТИ покажут новинки отечественных технологий. Причём это будут не просто выставочные экземпляры, а уже используемое на месторождениях оборудование. Вслед за принятием стандартов отечественными нефтегазовыми компаниями, следующая цель - получить признание наших разработок зарубежом. И такая работа уже ведётся в странах СНГ, Африки и Ближнего Востока", - отметил он.

# Андрей Пантелеев , инновации , сертификация

﻿
