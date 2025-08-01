Александр Моор поздравил жителей Когалыма с 50-летием города

| Фото: администрация Когалыма ВКонтакте | Фото: администрация Когалыма ВКонтакте

С 50-летием города поздравил жителей Когалыма губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что Когалым – это история труда и смелых решений. За полвека он вырос из суровой тайги и болот в современный комфортный и динамично развивающийся город. Основой развития стала нефтяная отрасль.

"История Когалыма неразрывно связана с Тюменской областью. Нас объединяют производственные, экономические, культурные и самые крепкие семейные связи. Когалым – это также важный культурный центр. Но главное богатство города и жителей – первооткрыватели, которые пришли в тайгу полвека назад, и нынешние горожане, которые строят дома, создают семьи, развивают производство. Благодаря людям Когалым становится сильнее и красивее с каждым годом", - отметил Александр Моор.

Он пожелал жителям Когалыма дальнейшего развития, смелых проектов и новых побед.