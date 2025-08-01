  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер юго-восточный

Александр Моор поздравил жителей Когалыма с 50-летием города

Губернатор, 12:47 26 августа 2025

администрация Когалыма ВКонтакте | Фото: администрация Когалыма ВКонтакте

С 50-летием города поздравил жителей Когалыма губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что Когалым – это история труда и смелых решений. За полвека он вырос из суровой тайги и болот в современный комфортный и динамично развивающийся город. Основой развития стала нефтяная отрасль.

"История Когалыма неразрывно связана с Тюменской областью. Нас объединяют производственные, экономические, культурные и самые крепкие семейные связи. Когалым – это также важный культурный центр. Но главное богатство города и жителей – первооткрыватели, которые пришли в тайгу полвека назад, и нынешние горожане, которые строят дома, создают семьи, развивают производство. Благодаря людям Когалым становится сильнее и красивее с каждым годом", - отметил Александр Моор.

Он пожелал жителям Когалыма дальнейшего развития, смелых проектов и новых побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Когалым

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 26.08.2025Александр Моор поздравил жителей Когалыма с 50-летием города
19:31 25.08.2025Тюменская область досрочно отремонтировала объекты ЖКХ в Краснодоне
19:08 25.08.2025В Тюмени подвели итоги первого модуля программы "Боевой кадровый резерв
10:39 24.08.2025Александр Моор высоко оценил деятельность коллектива ТОГИРРО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора