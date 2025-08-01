Стенд Тюменской области на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry посетил президент Татарстана

| Фото: скриншот видео Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: скриншот видео Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил коллективный стенд тюменских производителей на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry. Его заинтересовала продукция компании "Тюмень-Прибор", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Президента поинтересовался, поставляется ли продукция предприятия в регион. Руководитель компании Радик Закиров ответил, что сотрудничество уже началось, и выразил надежду на расширение партнерства по итогам форума.

"Для нас важно, что на выставке Тюменскую область представляют участники нефтегазового кластера. Я пригласила Рустама Нургалиевича и делегацию Татарстана принять участие в Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет 15–18 сентября", - рассказала вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская.

Отметим, Тюменскую область на отраслевой выставке представляют компании "Тюмень прибор", "НДТ Рус", "Новые Технологии Севера", производственное объединение "Трубное Решение", "Сибтехнология", "ВДеле".

В рамках выставки прошло пленарное заседание "Технологическое лидерство и устойчивое развитие: инновационные подходы и решения для будущего нефтегазовой отрасли".

Тюменская делегация проводит на деловом событии встречи и переговоры.