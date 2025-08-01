  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер западный

Стенд Тюменской области на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry посетил президент Татарстана

Экономика, 19:12 26 августа 2025

скриншот видео Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: скриншот видео Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил коллективный стенд тюменских производителей на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry. Его заинтересовала продукция компании "Тюмень-Прибор", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Президента поинтересовался, поставляется ли продукция предприятия в регион. Руководитель компании Радик Закиров ответил, что сотрудничество уже началось, и выразил надежду на расширение партнерства по итогам форума.

"Для нас важно, что на выставке Тюменскую область представляют участники нефтегазового кластера. Я пригласила Рустама Нургалиевича и делегацию Татарстана принять участие в Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет 15–18 сентября", - рассказала вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская.

Отметим, Тюменскую область на отраслевой выставке представляют компании "Тюмень прибор", "НДТ Рус", "Новые Технологии Севера", производственное объединение "Трубное Решение", "Сибтехнология", "ВДеле".

﻿

В рамках выставки прошло пленарное заседание "Технологическое лидерство и устойчивое развитие: инновационные подходы и решения для будущего нефтегазовой отрасли".

Тюменская делегация проводит на деловом событии встречи и переговоры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# нефтегазовый кластер , Торгово-промышленная палата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:13 26.08.2025Тюменским строителям рассказали о современных подходах к безопасным работам на высоте
19:12 26.08.2025Стенд Тюменской области на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry посетил президент Татарстана
16:16 26.08.2025Тюменский производитель деловой одежды зарегистрировался в системе "Честный знак"
15:10 26.08.2025Доля выданных "ИТ-ипотек" в Тюменской области выросла в 1,6 раза

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора