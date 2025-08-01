В Викуловском округе компания увеличила площадь ягодных садов до 21,9 га

До 21,9 га увеличила площадь ягодных садов компания "Миг" в Викуловском округе. На полях выращивают облепиху, рябину традиционную и черноплодную, черную смородину, рассказал глава муниципалитета Андрей Лотов.

Предприятие посетили участники совета по развитию малого и среднего предпринимательства с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павлом Меньщиковым и руководителем регионального Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Светланой Федоровской.

Глава округа отметил, что предприятие основано в 2009 г. и занимается выращиванием ягод. В ходе визита на производственную площадку гости попробовали свежий урожай черноплодной рябины и облепихи, которые уже собраны и хранятся в холодильниках.

"Для подготовки земли, сбора и хранения урожая требуется большое количество техники и дорогостоящее холодильное оборудование. Только в этом году мы приобрели комбайн для сбора ягод стоимостью 4,5 млн рублей, установили холодильники. Радует, что государственная поддержка помогает развиваться", — отметил руководитель компании Денис Парыгин.

Руководитель Центра компетенций Светлана Фёдоровская подчеркнула, что ООО "Миг" демонстрирует эффективность мер господдержки. За четыре года предприятие получило более 10 млн рублей субсидий, что позволило значительно расширить производство.

В Центре "Мой бизнес" инвестагентства Тюменской области отметили, что поддержку предпринимателям оказывают по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".