Доля отечественного ПО в информационных системах Тюменской области составляет 98%

Губернатор, 11:41 29 августа 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

98 % составляет доля отечественного программного обеспечения в региональных информационных системах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Это результат реализации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Кроме того, в рамках нацпроекта продолжаем развивать цифровые сервисы. Один из них – "Жизненные ситуации" на "Госуслугах". Они объединяют в себе государственные услуги, связанные общей тематикой. Например, можно оформить пособие, заменить или восстановить документы или записаться к врачу", - уточнил глава региона.

На портале услуг Тюменской области собрано 12 жизненных ситуаций. По статистике посетителей, наиболее популярны пять из них – это личные кабинеты пациента, охотника, социальная поддержка, образование и строительство. Через сервис с начала года на прием к врачу жители региона оформили запись 257 тыс. раз.

