Три заседания "Женского клуба" пройдут в Тюменской области в сентябре
Три заседания "Женского клуба" пройдут в Тюменской области в сентябре. Психологию успеха обсудят в Голышманово 10 сентября, сообщает департамент труда и занятости населения.
Практикум по определению типа профессионального призвания состоится 11 сентября в с. Викулово. Профессиональную ориентацию смогут обсудить участницы клуба с. Аромашево.
Заседания организуют в отделениях Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.
В департаменте отметили, что мероприятия направлены на поддержку женщин, укрепление социальных связей и повышение благосостояния.