  • 8 сентября 20258.09.2025понедельник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер южный

Три заседания "Женского клуба" пройдут в Тюменской области в сентябре

Экономика, 16:31 08 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Три заседания "Женского клуба" пройдут в Тюменской области в сентябре. Психологию успеха обсудят в Голышманово 10 сентября, сообщает департамент труда и занятости населения.

Практикум по определению типа профессионального призвания состоится 11 сентября в с. Викулово. Профессиональную ориентацию смогут обсудить участницы клуба с. Аромашево.

Заседания организуют в отделениях Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

В департаменте отметили, что мероприятия направлены на поддержку женщин, укрепление социальных связей и повышение благосостояния.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# профессии , центр занятости населения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 08.09.2025Три заседания "Женского клуба" пройдут в Тюменской области в сентябре
15:47 08.09.2025Тюменские аграрии собрали 12,9 тыс. тонн овощей открытого грунта
14:30 08.09.2025В Тюмени отремонтировали путепровод на 27 километре Обхода города
13:02 08.09.2025В Тюменской области к сезону отремонтировали более 60 км сетей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора