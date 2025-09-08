  • 8 сентября 20258.09.2025понедельник
Тюменские аграрии собрали 12,9 тыс. тонн овощей открытого грунта

Экономика, 15:47 08 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 931 тонну овощей открытого грунта с урожайностью 494 центнера с гектара собрали аграрии в Тюменской области. Убрано 262 гектара, сообщили в региональном департаменте АПК.

Также собрано 45 тыс. 535 тонн картофеля с урожайностью 330 центнеров с гектара.

Обмолочено 900 гектаров технических культур. Аграрии собрали 1 тыс. 400 тонн с урожайностью 16 центнеров с гектара.

Объемы по сбору зерновых и зернобобовых культур достигли 613 тыс. 600 тонн с урожайностью 31 центнер с гектара.

Осенняя обработка почвы выполнена на площади 115 тыс. 800 гектаров. Хозяйства региона заготовили 7 тыс. 800 тонн силоса на корма.

# аграрии , уборка урожая

