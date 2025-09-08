Тюменские аграрии собрали 12,9 тыс. тонн овощей открытого грунта
12 тыс. 931 тонну овощей открытого грунта с урожайностью 494 центнера с гектара собрали аграрии в Тюменской области. Убрано 262 гектара, сообщили в региональном департаменте АПК.
Также собрано 45 тыс. 535 тонн картофеля с урожайностью 330 центнеров с гектара.
Обмолочено 900 гектаров технических культур. Аграрии собрали 1 тыс. 400 тонн с урожайностью 16 центнеров с гектара.
Объемы по сбору зерновых и зернобобовых культур достигли 613 тыс. 600 тонн с урожайностью 31 центнер с гектара.
Осенняя обработка почвы выполнена на площади 115 тыс. 800 гектаров. Хозяйства региона заготовили 7 тыс. 800 тонн силоса на корма.