Аграрии Тюменской области собрали 684,1 тыс. тонн зерна и бобовых

Экономика, 11:02 11 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

684 тыс. 100 тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии Тюменской области. По данным на 11 сентября, обмолочено 225,5 тыс. га. Средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Хозяйства убрали картофель с 1 тыс. 592 га. Собрано 51 тыс. 817 т при урожайности 325 центнеров с гектара.

Овощей с открытого грунта собрали более 13,5 тыс. т. Урожайность составила 499 центнеров с гектара;

Осеннюю обработку почвы выполнили на площади 131,5 тыс. га.

Хозяйства региона заготовили 22 тыс. 900 т силоса на корма.

﻿
