В Упоровском округе предлагают под развитие бизнеса 17 инвестплощадок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

17 инвестиционных площадок для развития бизнес-проектов предлагают в Упоровском округе. Информация о них размещена на инвестиционной карте Тюменской области, сообщает администрация муниципалитета.

Потенциальные инвесторы могут узнать данные по разрешенным видам использования объекта, его местоположения, площади, наличия инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа. Карта отображает наличие налоговых преференций и региональных мер поддержки.

Дополнительную информацию по предоставлению инвестиционных площадок можно получить по телефону 8(34541)3-30-48, 3-11-68 добавочный номер 206.