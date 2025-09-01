  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер северо-западный

В Упоровском округе предлагают под развитие бизнеса 17 инвестплощадок

Экономика, 19:33 11 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

17 инвестиционных площадок для развития бизнес-проектов предлагают в Упоровском округе. Информация о них размещена на инвестиционной карте Тюменской области, сообщает администрация муниципалитета.

Потенциальные инвесторы могут узнать данные по разрешенным видам использования объекта, его местоположения, площади, наличия инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа. Карта отображает наличие налоговых преференций и региональных мер поддержки.

Дополнительную информацию по предоставлению инвестиционных площадок можно получить по телефону 8(34541)3-30-48, 3-11-68 добавочный номер 206.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционные площадки , Упоровский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 11.09.2025В Тюменской области реализуют программу "Серебряный старт"
19:33 11.09.2025В Упоровском округе предлагают под развитие бизнеса 17 инвестплощадок
17:49 11.09.2025В двух населенных пунктах Заводоуковского округа жители смогут подключить дома к газу
16:54 11.09.2025В Тюменской области к запуску тепла подготовили 1300 котельных

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора