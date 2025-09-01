Общественники Тюменской области оценили качество ремонта дороги по Червишевскому тракту

Качество ремонта подъезда к Тюмени по Червишевскому тракту со стороны трассы Курган – Тюмень оценили представители общественного совета при Главном управлении строительства Тюменской области. Все работы на объекте проведены качественно и вовремя в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Заменили 2 километра 100 метров асфальтобетонного покрытия, пластиковое барьерное ограждение, не соответствующее ГОСТу, заменили на металлическое. Изменена схема движения на светофоре. Все это повысило безопасность дорожного движения и избавило автомобилистов от пробок. Они довольны, особенно в выходные дни пробки практически отсутствуют, движение стало намного безопасней", - рассказал главный специалист управления автомобильных дорог Тюменской области Виктор Дегтярев.

Более месяца автомобилисты пользуются новой дорогой. Специалисты регионального управления автомобильных дорог ведут мониторинг потока, он увеличился в разы, при этом пробок стало гораздо меньше.

По словам специалистов, ранее водителям приходилось менять тактику выезда из города – выезжать через микрорайон Патрушева. Сейчас они это делают напрямую. Заторы в субботу и воскресенье полностью исчезли. Кроме того, отремонтированный участок открывает перспективы: в ноябре 2025 г. будет сдана в эксплуатацию новая развязка с восемью съездами по Червишевскому тракту.

"Сегодня это один из самых безопасных и нужный для города участок. Наша миссия – смотреть, контролировать, помогать и советовать. Обращения к нам есть всегда. Сегодня с ГУСом стараемся работать вместе, чтобы не было острых вопросов, чтобы все шло по плану и согласно срокам. По отчету подрядчиков на 80 процентов выполнены проекты по приведению дорог в нормативное состояние. Это достойный показатель", - уверен председатель общественного совета при Главном управлении строительства Тюменской области Андрей Никитин.

В Тюменской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строят 82 объекта, 288 км дорог регионального значения будет отремонтировано и сдано в ближайшее время.

Добавим, общественный совет при ГУСе побывал на третьем объекте с начала строительного сезона.

Анжела Лебедева